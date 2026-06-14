TBMM'de Grup Toplantı Salonu Kapasite Hatırlatması - Son Dakika
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TBMM'de Grup Toplantı Salonu Kapasite Hatırlatması

14.06.2026 11:13
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TBMM, siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerini hatırlatan yazı gönderdi.

TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilere yazı göndererek, Meclis'teki grup toplantı salonlarının kapasitelerini hatırlattı.

Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, grubu bulunan siyasi partilere grup toplantı salonlarının kapasitelerine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, maksimum ziyaretçi sayılarının, daha önce alınan karar gereğince, parti grup toplantıların yapıldığı günlerde olası karışıklıkları önlemek ve grup toplantısı sonrası ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla grup toplantı salonlarının kapasiteleri ile fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre salonlarda bulundurulabilecek maksimum kişi sayısı; Senato Salonu Zemin Katı 817 kişi, Senato Salonu Balkon Katı 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu 630 kişi, Küçük Grup Toplantı Salonu 352 kişi. Grup Toplantı Salonlarının maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleri ile görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır. Diğer taraftan anılan toplantılarda alınan karar gereğince, siyasi parti grup yöneticileri tarafından randevu kabul sistemine ismi girilip 'Grup Toplantısı Giriş Kartı' ibareli yaka kartları bulunan ziyaretçiler grup toplantı salonuna alınacaktır."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Grup Toplantı Salonu Kapasite Hatırlatması - Son Dakika

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