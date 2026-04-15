TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

15.04.2026 15:09
TBMM'de milletvekilleri, bölgelerinin sorunlarını ve tarihlerini gündeme getirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladı.

Bugünün yalnızca bir kurtuluş günü değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü şekilde tezahür ettiği "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu söyleyen Kilerci, "Ağrı halkı o zorlu günlerde gösterdiği dirayet ve cesaretle istiklal mücadelesine altın harflerle yazılmış bir destan bırakmıştır." dedi.

Ecdattan emanet aldıkları Ağrı'yı her alanda daha ileriye taşımanın, kendilerine düşen görev olduğunu belirten Kilerci, "Bu anlayışla AK Parti hükümetlerimiz döneminde Ağrı'ya çok önemli yatırımlar kazandırılmıştır." diye konuştu.

Ağrı için durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kilerci, şehre yapılan yatırımları anlattı.

Kilerci, "Herkes şunu bilsin ki Ağrı'mızda bazı kesimlerin söyledikleri ve yapmaya çalıştıklarının gayet farkındayız. Bizim sükutumuz çekindiğimizden veya sineye çektiğimizden değil. Tam aksine edebimizden ve vakarımızdandır." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki taş ocağının ilçeyi olumsuz etkilediğini öne sürdü.

İlçedeki Yayla Mahallesi'nin etrafında mezarlık bulunduğunu, burayı ziyarete gelen insanların oluşturduğu yoğunluğun mahalleye zarar verdiğini savunan Kaya, "Mahallenin arasındaki vadi şu anda doldurulmuş ve mahallede atıklar Alibey Barajı'na akıyor yani İstanbul'un su kaynağı olan bir baraja akıyor." dedi.

Kaya, Cebeci Mahallesi'ndeki Dökümcüler Sanayi Sitesi esnafının, sorunları karşısında muhatap alınmadığını iddia etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Diyarbakır'ın pek çok sorun yaşadığını öne sürdü.

Diyarbakır'ın ulaşım, tarım ve güvenlik alanlarındaki sorunlarına değinen Kamaç, "Diyarbakır'da son bir ay içerisinde 30 iş yeri silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırıların büyük bir kısmı 18 yaş altındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildi. Gençler artık suç örgütleriyle bağlantılı yapılarla ilişki kuruyor. Bunu artık ekonomik gelir yolu olarak görüyor, çünkü işsizlik çok büyük bir problem. Bu durum esnafta ciddi bir güvensizlik sorunu meydana getiriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

