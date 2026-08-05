TBMM'de Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli'ye yüksek hızlı tren bağlantılarının yapılmamasını eleştirdi.

Hızlı tren bağlantısının İzmir'den bir, İstanbul'dan birkaç saatte Denizli'ye ulaşılabileceğini, bunun Denizlili sanayicileri, otelcileri ve esnafı ihya edeceğini dile getiren Ün, "Para bulunamadığından değil, tercih edilmediğinden raylar Denizli'ye döşenmiyor." dedi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, her çocuğun güven içinde büyümeyi, eğitim almayı, sağlıklı gelişmeyi, sevgi ve şefkat ortamında yetişmeyi ve geleceğe umutla bakmayı hak ettiğini vurguladı.

Çocukların suça sürüklenmesinde eğitimden uzaklaşma, aile içi sorunlar, bağımlılık, ihmal, istismar ve olumsuz çevre koşullarının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını belirten Küçük, "Bu nedenle risk altındaki çocukların erken dönemde tespit edilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, okul-aile işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal destek hizmet mekanizmasının etkin şekilde işletilmesi önem taşımaktadır." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat sonrasında Adıyaman'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Devam eden projelere ilişkin de bilgi veren Alkayış, "Bugün Adıyaman'da eskisinden daha fazla okul, eskisinden daha fazla öğretmen, eskisinden daha güçlü hastaneler, eskisinden daha güçlü konutlar, eskisinden daha estetik sokaklar, eskisinden daha modern yollar, eskisinden daha güçlü bir şehir var." ifadesini kullandı.