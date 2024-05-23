TBMM'de kabul edilen kanun teklifi yasalaştı - Son Dakika
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Politika

TBMM'de kabul edilen kanun teklifi yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda fahiş fiyatla mücadeleyi de içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre, Kooperatif Bilgi Sistemine kaydolmak için tanınan süre uzatılıyor. Rekabet Kurulunun kadro, unvan ve derece değiştirme yetkisine ilişkin düzenleme yapılıyor. Rekabet Kurulu soruşturma yapılmasına karar verildiği tarihten 15 gün içinde taraflara bildirecek. Taraflar 30 gün içinde yazılı savunmalarını göndermelerini isteyecek. TOBB ile ilgili düzenleme yapılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süreci boyunca ödenmeyecek. Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenen üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden lisanslı depo işletmelerine 200 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk Lirasına kadar para cezası verilecek. 3 Mayıs 2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak. Anonim ve limited şirketlerden en az sermaye tutarlarının altında kalanların intibakının sağlanması öngörülüyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri hakkında yapılan denetimlerin düzenlenmesi ile bu eylemler hakkında öngörülen idari para cezalarının artırılması öngörülüyor. Bir takvim yılı içinde en az üç kez idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri iş yerleri altı güne kadar kapatılabilecek.

23.05.2024 23:45
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TBMM Genel Kurulunda fahiş fiyatla mücadeleyi de içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM görüşülen Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen maddelere göre, Kooperatif Bilgi Sistemine kaydolmak için tanınan süre uzatılıyor. Rekabet Kurulunun kadro, unvan ve derece değiştirme yetkisine ilişkin düzenleme yapılıyor.

Rekabet Kurulu soruşturma yapılmasına karar verildiği tarihten 15 gün içinde taraflara bildirecek. Taraflar 30 gün içinde yazılı savunmalarını göndermelerini isteyecek. TOBB ile ilgili düzenleme yapılıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün lisanslı depolarda depolanan ürünler için tahakkuk eden ve aylık dönemlerde lisanslı depo işletmelerine ödenen depolama ücretleri askı süreci boyunca ödenmeyecek.

Lisanslı depoculuk ücret tarifesinde belirlenen üzerinde veya ücret tarifesinde yer almayan hizmetler için ücret talep ve tahsil eden lisanslı depo işletmelerine 200 bin Türk Lirasından 1 milyon Türk Lirasına kadar para cezası verilecek.

3 Mayıs 2024 tarihinden önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak. Anonim ve limited şirketlerden en az sermaye tutarlarının altında kalanların intibakının sağlanması öngörülüyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk eylemleri hakkında yapılan denetimlerin düzenlenmesi ile bu eylemler hakkında öngörülen idari para cezalarının artırılması öngörülüyor. Bir takvim yılı içinde en az üç kez idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri iş yerleri altı güne kadar kapatılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Rekabet Kurulu, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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