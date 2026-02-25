TBMM'de Milletvekilleri Yatırımları Görüştü - Son Dakika
TBMM'de Milletvekilleri Yatırımları Görüştü

25.02.2026 15:03
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, Kırıkkale ve Uşak'taki yatırımları ve sorunları ele aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'de organize sanayi bölgelerinin geliştiğini, ulaşım, sanayi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında oldukça önemli yatırımların yapıldığını anlattı.

Şehirde çözüm bekleyen sorunların bulunduğunu da dile getiren Öztürk, Kırıkkale'deki bazı bozuk yolların vatandaşları zor duruma soktuğunu aktardı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul'un sorunlarına değindi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak'a yapılan yatırımları hatırlattı. 2006 yılında kurdukları Uşak Üniversitesi'nin bugün 14 fakültesi, 26 bin öğrencisi, 920 akademik personeli ile bölgenin parlayan yıldızı durumunda olduğunu belirten Güneş, öğrencilerin barınma sorununu çözdüklerini kaydetti.

Güneş, 1250 olan yurt kapasitesini 10 bine çıkardıklarını, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesini hizmete açtıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

