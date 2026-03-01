TBMM’de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
TBMM'de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor

TBMM’de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor
01.03.2026 15:19
TBMM, bu hafta Milli Parklar Kanunu ve Libya ile işbirliği mutabakatını görüşecek.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerine görüşmeler sürecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, 'Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine devam edilecek. İlk 13 maddesi geçen hafta kabul edilen teklife göre; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde ve lüzum gördüğü yerlerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Söz konusu kanun kapsamında el konulan bütün yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılacak veya ihtiyaç görüldüğü takdirde değerlendirilecek. Milli parklarda, tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozanlara, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Milli parklara giriş ücretini ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere giriş ücretinin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Diğer taraftan Genel Kurul'da, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' de görüşülecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

Politika, Libya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM’de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: TBMM’de Milli Parklar Kanunu Görüşmeleri Başlıyor - Son Dakika
