TBMM\'de rıza eleştirisine Cemevi Başkanı Ersin \'Az önce teşekkür ettiler\' dedi

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, bir başkanlık kurulurken rıza alınmaması üzerine yapılan eleştirilere karşı, "Az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumunun ardından milletvekilleri bütçe tekliflerine ilişkin değerlendirme ve eleştirilerini dile getirdi. Yeni Parti Milletvekili Özgür Karabat, "Alevilikte rıza esastır. Siz kimden rıza aldınız" eleştirisinde bulundu. Alevilerin rızasının alınıp alınmadığı sorusu üzerine Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise gülerek tepki gösterdi. Neden güldüğü sorulan Ersin, "Az önce teşekkür ettiler bana ve başkanlığa" dedi.