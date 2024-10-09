TBMM'de Tarım ve İnşaat Gündemi

Politika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla söz alarak, mimarların gününü kutladı. Bakbak, bu yıl mimarlık gününün kentsel tasarıma gençlerin katılımı temasıyla kutlandığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bakbak, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugüne kadar 101 bin 254 konutumuzun teslimatını yaptık. Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve iş yerini teslim ederek vatandaşlarımızı, huzurla oturacağı güvenli konutlara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis merkeze ve ilçelere bağlı köylerin yollarının durumunun içler acısı olduğunu, köylerin altyapı sorununun devam ettiğini aktardı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, kahverengi kokarca zararlısının fındığı çok etkilediğini, bu zararlıdan etkilenmeyen bölgenin kalmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığının, kahverengi kokarca zararlısını hafife aldığını savunan Torun, "Tarım Bakanlığına 'topyekun ilaçlama yapın' dedik. 'Samuray arısı' dediler, sanki kokarca ile kılıç kalkan oynayacak. Ardından 'tuzak kurduk' dediler bu da çözüm değil. Bakanlık, bu işte çok geç kalmıştır ama geç kalmış olmasına rağmen bir an önce topyekun bir mücadeleye girip bu kokarca belasından bizi kurtarması lazım." dedi.

Kokarca nedeniyle fındığın 60 liradan satıldığını belirten Torun, vatandaşların ciddi mağduriyetinin olduğunu söyledi. Torun, "'Tarım Bakanlığı bu zararı karşılasın' dedik onu da sağlamadınız." ifadesini kullandı.