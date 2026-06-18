TBMM'de Terör Tartışması Tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de Terör Tartışması Tırmandı

TBMM\'de Terör Tartışması Tırmandı
18.06.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM ve İYİ Parti milletvekilleri arasında terör ve barış konularında sert tartışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, terör örgütü PKK'nın eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşları hatırlatarak, "Şimdi bunca hakikati, süslü barış cümleleri arkasına saklayamazsınız. 1984'ten bugüne on binlerce kişinin ölümüne neden olan bu eli kanlı örgütün eli kanlı elebaşı olan kişi sözde barışın muhatabı olamaz, kurucu önderi olamaz, barış süreci siyasallaşma koordinatörü hiç olamaz. Bu sıfatları verenler, pazarlamaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt Kürt'ün katilidir, Türk'ün, Arap'ın, Zaza'nın, bu coğrafyada yaşayan her halkın katilidir. Eli kanlı örgütün uzantıları iyi bilmelidir ki PKK'yı Kürtlerle eşitlemek demek, teröristbaşını Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi göstermek bu millete yazılmış en büyük ihanettir" diye konuştu.

TEMELLİ: BARIŞ ELÇİSİ

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ise "Bu ülkenin barış elçisi Abdullah Öcalan'dır. Bunu o kafalarına çok iyi kazısınlar. O barış için attığı adım sayesinde bugün çocuklarımız ölmüyorsa buna minnet duyulur ancak. Buradan kalkıp da o yoksul çocukların bedeni üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

ÇÖMEZ: TERÖRİSTBAŞI

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez de "Sayın hatibimiz son derece samimi ve iyi dille, iyi niyetle açıklamasını yapmıştır. Dinlemeye tahammül edemiyorsunuz, terörün kınanmasına tahammül edemiyorsunuz. Çünkü gözyaşından besleniyorsunuz, çünkü arkanıza dağı almışsınız, Kandil'i almışsınız, terör örgütünü almışsınız ve burada utanmadan, sıkılmadan terör örgütüne övgüler yağdırıyorsunuz. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a hiç kimse 'barış elçisi' diyemez, derse biz onu buradan reddederiz. Abdullah Öcalan; bu ülkede 50 bin kişiyi katletmiş bir terör örgütünün elebaşıdır, çocuk katilidir, bebek katilidir" diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Konuşmaların ardından DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekilleri arasındaki gerilim sürünce, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, birleşime 5 dakika ara verdi. Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul'da, siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler görüşülüyor.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Abdullah Öcalan, Pervin Buldan, Sezai Temelli, İYİ Parti, DEM Parti, 3. Sayfa, Politika, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Terör Tartışması Tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı "Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
FED, faizi sabit bıraktı FED, faizi sabit bıraktı
Trump’tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama Trump'tan Sisi hakkında ezber bozan açıklama

17:20
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
İşte uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu, Beren Saat, Berdan Mardini...
16:46
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı Aykut Kocaman ekibi şaşkın
İsmail Kartal geldi, perde arkası ortaya çıktı! Aykut Kocaman ekibi şaşkın
16:42
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırıldığı anın görüntüleri
İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 17:38:01. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Terör Tartışması Tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.