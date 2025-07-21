TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyarette, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."
Son Dakika › Politika › TBMM'de Terörsüz Türkiye İçin Toplantı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?