TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Toplanıyor

"Terörsüz Türkiye" süreci çerçevesinde TBMM'de kurulan komisyon, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon, ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos Salı günü saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşecek ilk toplantıya davet etti. Kurtulmuş'un açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcileri değerlendirmelerini dile getirecek. Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. - ANKARA