TBMM'dE Ukrayna oturumu düzenlendi - Son Dakika

TBMM'dE Ukrayna oturumu düzenlendi

ANKARA - Türkiye Büyük milleüt meclisi Genel kurulu7Nda Ukrayna oturumu düzenlendi.

TBMM Genel kurulu'nda Rusya-UUkrayna arasındaki kriz değerlendirildi. Dışişleri bakanı Mevlüt çavuşoğlu Genel kurul'a gelerek milletvekillerine bilgi verdi.

TBMM İçtüzüğü'nün 70. maddesi uyarınca, 'TBMM Genel Kurulu, bir siyasi parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine" kapalı oturum yaptı. AKP Grubu'nun önerisi ile TBMM Genel Kurulu 'Ukrayna' için kapalı oturuma geçti. Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bilgilendirme yaptı, siyasi parti grupları görüşlerini ifade etti. Toplantı, yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü.

Genel Kurul'un kapalı oturuma geçmesi üzerine TBMM'deki basın koridorunda bulunan bürolar boşaltılarak kilitlendi, parlamento muhabirleri dışarı çıkarıldı.