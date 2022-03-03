TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Linkedin temsilcisini dinledi - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal paylaşım platformu Linkedin temsilcisi Hukuk Direktörü Joshua Reiten'dan bilgi aldı.

Linkedin temsilcisi Hukuk Direktörü Joshua Reiten, sosyal paylaşım platformu hakkında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerine bilgi verdi. Reiten, Linkedin'in 2003'te kurulduğunu söyleyerek, "Microsoft sonra tamamen satın aldı. Bizim merkezimiz İrlanda'da. Türkiye'de şu anda temsilciliğimiz yok. Ofis kurma üzerinde çalışmalarımızı yapacağız. Nasıl değer oluşturabiliriz, bunun için çok kafa yorduk. Yapılan planlarla birlikte bu süreç gelişebiliyor. Türkiye'de yaptığımız çalışmalara değinmek isterim. Özellikle genç nüfusu ve dinamizmi ile Türkiye bizim için çok önemli. 11 milyondan fazla üyesi var Türkiye'den. Mevcut kullanıcı tabanımız büyüyor" ifadelerini kullandı.

Kurumsal hesabı bulunan şirketlerin Linkedin üzerinden iş ilanı verdiklerini kaydeden Reiten, "Özel sektör temsillerine baktığımızda dünya içinde yetenekleri çekmek için, en iyi adayı bulmak için Linkedin'den faydalanıyor. Burada farklı endüstriler görüyoruz, imalattan tutun da pek çok alanda. İmalatın arkasından eğitim sektörü geliyor. Linkedin sayesinde en hızlı büyüyen işler arasında teknik ve mühendislik alanında büyüme görülüyor. İşveren ile iş arayan arasında bağlantı kuruyoruz. Sahte profilleri önlüyoruz. Özellikle sahte hesapların önüne geçiyoruz" dedi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Ukrayna- Rusya arasında dijital bir savaş da yaşandığını belirterek, "Eski videoların paylaşılması çalışması yapılması gerektiği ortaya konmaktadır. Artık küresel sorun haline gelen dezenformasyonla ilgili bir kanun düzenlemesi bulunmakta ve savaşta görüyoruz ki dezenformasyon demokrasiyi tehdit ediyor. Savaşın kendisinden daha büyük tahribatlar yaptığını görüyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yeni yapılandırmaya gidildi. AK Parti hükümeti olarak sosyal ağlarla ilgili yaklaşımımız nettir. Yapacağımız yasa sosyal ağlarla ilgili değil dezenformasyonu engelleyen düzenlemedir" şeklinde konuştu. - ANKARA