TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika
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TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

01.07.2022 16:10
TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 4 kanun teklifini kabul etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Azerbaycan Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Namibya Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Uganda Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Nijerya Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Dışişleri Komisyonu 4 kanun teklifini kabul etti - Son Dakika
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