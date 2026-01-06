Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi" - Son Dakika
Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi"

Kasapoğlu: "Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi"
06.01.2026 14:59  Güncelleme: 15:02
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen bölge istişare toplantısında engellilik sorunlarının yerinde dinlenmesi gerektiğini vurguladı. Komisyon, engelli bireyler için yürütülen çalışmaları inceledi ve katılımcılardan sorunları dile getirmelerini istedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen bölge istişare toplantısında engellilik alanında sahadan beslenmeyen hiçbir çalışmanın kalıcı olamayacağını vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Antalya bölge istişare toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun geçen Antalya programı kapsamında Komisyon heyeti; Muratpaşa Gençlik Merkezi, Antalya Aksu Halk Eğitim Merkezi Şahin Harun Kırbıyık Kurs Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi'nde engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Programın devamında Antalya Valiliği ziyaret edildi.

Ziyaretlerin ardından Komisyon üyeleri, Antalya, Burdur, Karaman, Isparta ve Konya'dan katılan kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle 'Antalya Bölge İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, engelliliğin çok katmanlı bir mesele olduğunu belirterek, her şehirde ve her evde farklı şekillerde yaşandığını söyledi.

Kasapoğlu, "Her ilin ihtiyacı farklı. Her şehrin imkanı farklı. Bir yerde erişilebilirlik temel gündemken, başka bir yerde sağlık hizmetlerine erişim öne çıkıyor. Bir şehirde eğitimde uyarlamalar, bir diğerinde istihdam ya da bakım hizmetleri öncelik haline geliyor. Biz bu farklılıkları masa başında değil, yerinde dinleyerek anlamak istiyoruz. Çünkü hayatın içinden süzülmeyen hiçbir rapor kalıcı olmaz. Biz buna inanıyoruz" dedi.

"Mesele sadece mevzuat değildir"

Engellilik alanında son yıllarda önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Kasapoğlu, sorunun sadece yasal düzenlemelerle sınırlı olmadığını ifade etti. Kasapoğlu, "Mesele sadece mevzuat değildir. Mesele, hayatın kendisidir. Yasalar çok güçlü olabilir ve güçlüdür de. Son 23 yılda engellilik alanında Türkiye muhteşem mesafeler kat etti. Ama engel bazen kaldırımdadır, bazen kapıdadır, bazen yerel yönetimin sunduğu hizmettedir, bazen uygulamadadır, bazen de zihnimizdeki önyargılardadır" diye konuştu.

Hazırlanacak komisyon raporunun sıradan bir metin olmayacağının altını çizen Kasapoğlu, "Bu rapor bir temenni metni ya da raf süsü olmayacak. Yarın bir kamu görevlisinin masasının üstünde duracak, bir yerel yöneticinin önüne gelecek, bir düzenlemenin gerekçesi olacak. O yüzden uygulanabilir, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasına büyük önem veriyoruz. Çünkü engellilik alanı, iyi niyetle değil; süreklilikle, standartla ve kararlılıkla yönetilir" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan sorunları açıkça dile getirmelerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmalarını isteyen Kasapoğlu, "Engellilik, bir toplumun kendini nasıl kurduğunun aynasıdır. Bugün o aynaya birlikte bakacağız" diyerek konuşmasını tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Sivil Toplum, Politika, Antalya, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
