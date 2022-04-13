TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin kurulu enerji gücünde 100 bin megavat sınırını geçtiğini belirterek, bunun Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti'nin yanlış ekonomi politikalarının, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini de ortadan kaldırdığını ileri sürdü.

Kiraların da orta ve alt gelirli vatandaşları barınma sorununu aşamayacak noktaya sürüklediğini iddia eden Dervişoğlu, "Kiracı ev sahibine mahcup, ev sahibi de kiracıya mahcup durumda. Bu durumda asıl mahcup olması gereken vatandaşlarımız değil, bizatihi iktidarın kendisidir." diye konuştu.

AK Parti iktidara gelmeden önce elektrik üretim ve dağıtımının devletin mesuliyetinde olduğunu, devletin elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlarının önüne geçebilme imkanını taşıdığını ifade eden Dervişoğlu, özelleştirmeler neticesinde vatandaşların faturasının kar amacı güden yandaş şirketlerce kesilmeye başlandığını öne sürdü.

Dervişoğlu, elektrik zammını eleştirerek, "Sizin ve yandaşlarınızın yaptığı zam değil zulümdür. İYİ Parti olarak büyük Türk milletine sözümüzdür; temel kamu hizmetlerinde vatandaşlarımızın kar amacı güden şirketlerin insafına terk edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim anlayışımıza göre sanayicimize, çiftçimize ve tüm vatandaşlarımıza ucuz enerji sağlamak devletin en temel görevlerinden biridir. Hükümete sesleniyoruz, elektrik zamlarını geri çekin." dedi.

Gençlerin adaletsizlik ve liyakatsizlikten dolayı endişeli olduğunu iddia eden Dervişoğlu, gençlerin hak ettikleri istikbali temin etmek için çalışacaklarını aktardı. Dervişoğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 1100 liradan, bugünün koşullarında 2 bin 860 lira olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 13 Nisan 1979'da İstanbul Çengelköy de cuma namazı çıkışında öldürülen ülkücü Alper Tunga Uytun'u rahmetle andıklarını bildirdi.

Bülbül, Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrencileri de tebrik etti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl çeşitli ülkelerdeki insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği bir rapor yayımladığını belirterek, bu raporda Türkiye ile ilgili hükümetin temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği, hukukun üstünlüğünden ödün verildiği, işkence ve kötü muamele iddialarında artış olduğu, adil yargılama yapılmadığı gibi ifadelere yer verildiğini öne sürdü.

Burada her gün konuştukları şeyleri bütün dünyanın gördüğünü ve bildiğini savunan Oluç, "iktidarın demokratik hak ve özgürlük ihlallerini, hukukun üstünlüğü ihlallerini" sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın yeni ekonomik modelinin de çöktüğünü iddia eden Oluç, bütün hedeflerin çakıldığını öne sürdü. Oluç, Merkez Bankası verilerine göre şubatta cari açığın 2 milyar 707 milyon dolar arttığını ve 5 milyar 154 milyon dolar olarak kaydedildiğini, 12 aylık cari işlemler açığının 21 milyar 845 milyon dolar olduğunu ifade etti.

CHP'li Özel'den "gazi maaşları" çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muharip gazilerin aldığı 1650 liralık maaşın çok düşük olduğunu belirterek, "Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda savaşmış, yanında arkadaşları şehit düşmüş olan gazilere 1650 liralık maaş hak değildir, reva değildir. En üst gazi maaşında bütün gazilerimizin maaşlarının birleştirilmesi için yüce Meclisi bir kez daha göreve çağırıyorum." dedi.

Ukrayna'nın Mariopol kentinde 50 kadar Türk vatandaşı olduğunu belirten Özel, her iki tarafla ilişkiler varken bu vatandaşların biran önce tahliye edilmesini istedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumunun ramazanda ucuz et satmasını istediğini ancak ramazanın 12. günü olmasına rağmen ilgili kararın yeni yayımlandığını aktardı.

Özel, Yargıtayın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarına ilişkin mahkeme kararını bozduğunu belirterek, kararda, yapılan tartışmada kamu yararı bulunduğunun, ifade özgürlüğü kapsamında ve açıklamaların olgusal temele dayalı olduğunun söylendiğini savundu.

"Bu Türk siyasetine yakışan bir şey değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, siyasette aile fertleri üzerinden siyaset yapmanın çirkinliğini her zaman söylediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu Türk siyasetine yakışan bir şey değildir. Siyasetçilerin, hele hele genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın ailesinin ve aile fertlerinin isimlerinin siyasete alet edilmesi ve bu şekilde kullanılmasını şiddetle reddediyor ve kınıyorum. Burada bir yargı kararı varsa gerekçesine bakılır, aklı selimle değerlendirilir, buraya getirilip aile fertleri üzerinden bir siyasi şova dönüştürülmesi ne Meclis'in mehabetine uygundur ne de siyasetin etiğine uygundur."

Mariopol'den yaklaşık 90 kişinin getirildiğini belirten Ünal, çatışmalar devam ettiği için bekleme olduğunu anlattı. Ünal, yaklaşık 30 Türk vatandaşının orada bulunduğunu dile getirerek, "Dışişleri Bakanlığımız konunun üzerinde hassasiyetle duruyor, taraflarla görüşmeleri gerçekleştiriyor." dedi.

Ünal, siyasi hesaplar uğruna Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı operasyonları gölgeleyecek dil ve üsluptan uzak durulmasını istedi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından açıklanan 2021 dünyanın en yoğun havalimanı ve uluslararası yolcu trafiği verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın uluslararası yolcu trafiği alanında 26,5 milyon yolcuyla dünyanın en yoğun ikinci havalimanı olduğunu vurgulayan Ünal, Türkiye'nin kurulu enerji gücünde de 100 bin megavat sınırını da geçtiğini kaydetti. Ünal, enerjide dışa bağımlılığın hızla azalttığını belirterek, bunun Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından büyük önem teşkil ettiğini ifade etti.

Ünal, Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazanan Emir Erışık, Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Aleyna Ertürk, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Futsal Milli Takımı'nı kutladı.