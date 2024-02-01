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TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın oluşmaması nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine toplantının gerçekleşemediğini belirtti. Bozdağ, birleşimi kapatıp, 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere karar aldı.

01.02.2024 14:11
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TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Bozdağ, birleşimi, alınan karar gereğince 7 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı oluşmadığı için toplanamadı - Son Dakika
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