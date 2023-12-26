TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalara ara veriyor

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verecek.

Genel Kurulda, AK Parti'nin "çalışma gün ve saatlerine" ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, Genel Kurul, çalışmalarına 16 Ocak Salı gününe kadar ara verecek.

Öte yandan, Genel Kurulda, Saadet Partisi ile DEM Parti'nin "enflasyon", İYİ Parti'nin "öğrencilerin sorunları" ve CHP'nin "uzman çavuşların sorunları"na ilişkin grup önerilerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.