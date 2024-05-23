TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifini görüşüyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifini görüşüyor

TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifini görüşüyor

TBMM Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerinde, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren 5 maddeyi daha kabul etti. Ayrıca, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılması öngörülüyor. Teklifin diğer maddeleri arasında anonim şirketlerde başkan ve başkan vekillerinin görev sürelerinin düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yetkilerinin belirlenmesi de bulunuyor.

23.05.2024 00:09
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TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin bugünkü görüşmelerinde, 5 maddesi daha kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da da değişiklik yapılması öngörülüyor.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ve diğer yerlerin, pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılıyor. Pazar yerlerinde bulunan satış yerleri yalnızca tahsis usulüyle kullandırılarak pazarcıların maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin sınırlı ayni hak yöntemiyle pazarcılık mesleğinden olmayan diğer kişilere verilmesi sonucu pazarcıların maliyetlerinin artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 Mayıs 2024'ten önce kapalı pazar yerlerinde tesis edilen sınırlı ayni haklar ve kiracılık hakları, bu hakların kullanımı için öngörülen sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

Anonim şirketlerde başkan ve başkan vekillerinin görev süreleri, 3 yıl olan yönetim kurulu üyeleriyle uyumlu hale getirilecek.

Anonim şirketlerde, üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesi sağlanacak.

Yönetim kurulu üyesi, başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilecek. İstemin uygun görülmesi halinde çağrı, yönetim kurulu başkanınca yapılacak. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun yazılı istemi üzerine başkan, yönetim kurulunu, istemin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırmak zorunda olacak. Bu süre içinde yönetim kurulu toplantıya çağrılmadığı veya yönetim kurulu başkanı veya başkan vekiline ulaşılamadığı hallerde, çağrı doğrudan istem sahiplerince yapılabilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 15. maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren kanun teklifini görüşüyor - Son Dakika

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