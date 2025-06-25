TBMM Genel Kurulu Kapandı

TBMM GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADIĞI İÇİN KAPANDI

Genel Kurul'da, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerine görüşmeler sürerken muhalefet milletvekillerinden gelen yoklama talebi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, toplantı yeter sayısı aradı. Buldan, toplantı yeter sayısının bulunamadığını belirterek birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul da toplantı yeter sayısı yeniden arandı. Buldan, ikinci kez toplantı yeter sayısının bulunamadığını kaydederek birleşimi 26 Haziran Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.