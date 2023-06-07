Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti

07.06.2023 14:35

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen eski bakanlar, yeni Kabine'nin kurulmasının ardından bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. Daha sonra yeni Kabine'de yer alan bakanlar da yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere saat 14.00'te toplandı. Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışırken, AK Partili Numan Kurtulmuş'un yeni Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.

TEK TEK KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Meclis Başkanı'nın seçiminden önce yemin etmeyen milletvekilleri ve bakanlar için yemin töreni başladı. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen 16 bakan, yeni Kabine'nin kurulmasının ardından bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. Bu isimler arasında Fuat Oktay, Nureddin Nebati, Mahmut Özer, Mehmet Muş, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Vahit Kirişçi, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Adil Karaismailoğlu ve Hulusi Akar da yer alıyor.

YENİ KABİNE ÜYELERİ DE YEMİN EDECEK

Öte yandan yemin etmeyen milletvekilleri ile yeni Kabine'nin üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yemin ediyor.

YORUMLAR
500

Fuat Oktay, Kabine, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Doktor, uçakta yanında oturan kadının cinsel organına dokundu! Savunması yaptığı kadar skandal
14:31 Yeni bakanlar, TBMM'de yemin etti
14:24 Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Sergiy Rebrov oldu
14:21 Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti
14:17 Görüntüler Ukrayna'dan! Barajın vurulması sonrası Herson kenti sular altında kaldı
14:11 Ukrayna, Sergiy Rebrov'a emanet! Eski Fenerbahçeli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
14:09 Eski bakanlar, TBMM'de milletvekili yemini etti
14:07 Depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
14:03 Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Barajın vurulması sonrası Herson sular altında kaldı
13:53 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 14:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement