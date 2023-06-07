Eski bakanlar, Meclis'te milletvekili yemini etti

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı belirlemek üzere saat 14.00'te toplandı. Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı için 7 isim yarışırken, AK Partili Numan Kurtulmuş'un yeni Meclis Başkanı seçilmesi bekleniyor.

TEK TEK KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Meclis Başkanı'nın seçiminden önce yemin etmeyen milletvekilleri ve bakanlar için yemin töreni başladı. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen 16 bakan, yeni Kabine'nin kurulmasının ardından bugün TBMM'de kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. Bu isimler arasında Fuat Oktay, Nureddin Nebati, Mahmut Özer, Mehmet Muş, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Vahit Kirişçi, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Adil Karaismailoğlu ve Hulusi Akar da yer alıyor.

YENİ KABİNE ÜYELERİ DE YEMİN EDECEK

Öte yandan yemin etmeyen milletvekilleri ile yeni Kabine'nin üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yemin ediyor.