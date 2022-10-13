TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor

13.10.2022 18:48
TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyorTBMM Genel Kurulu'nda, 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon Yasası görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Dezenformasyon Yasası' olarak bilinen 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Teklifin; gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan kimseye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiren 29'uncu Maddesi kabul edildi.

?TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin sorunları, HDP'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve CHP'nin emeklilerin sorunlarına yönelik grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin, Genel Kurul'un çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Bu çerçevede; AK Parti'nin, Genel Kurul'un, 13 Ekim 2022 Perşembe günü (bugün) birleşiminde Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günlerinin dışında 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 14.00'te toplanması ve bu birlemişinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemde yer alan teklif görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarının sürdürülmesine yönelik grup önerisi kabul edildi.MUHALEFETİN KARŞI ÇIKTIĞI 29'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi'nin görüşmelerine 29'uncu maddeden başlandı. Muhalefet partilerinin karşı çıktığı 29'uncu madde AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Dezenformasyonla mücadele kapsamında kabul edilen maddeyle; halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayın yapan kimseye, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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