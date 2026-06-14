TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet ve Basın Düzenlemeleri - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet ve Basın Düzenlemeleri

14.06.2026 11:14
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Genel Kurul, Emniyet teşkilatı ve basın düzenlemelerini içeren kanun teklifini görüşecek.

Genel Kurul'da, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Haftalık çalışmalarına 16 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'ndaki ünvanlara atanacak.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek.

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

Gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Komisyonların gündemleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimleri için Ön Seçim Geçici Komisyonu oluşturacak. Ön Seçim Geçici Komisyonu'nda yapılacak seçimle Sayıştay Başkanlığı için 2 aday belirlenecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda Emniyet ve Basın Düzenlemeleri - Son Dakika

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