TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkeresi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. Tezkerede, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı ve İsrail'in bu saldırılarına son vermesi çağrısı yapıldı. Türkiye'nin İsrail'e karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koyan bu karar, uluslararası camiada da dikkatle takip ediliyor.
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29.05.2024 20:38:14. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda İsrail'in Refah saldırılarını kınayan tezkeresi kabul edildi - Son Dakika
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