TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine kapandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu' teklifini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümüne geçildi. Bu bölümde Yeni Parti grubunun sunduğu önergenin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri yoklama talebinde bulundu. Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci yoklamada da çoğunluğun sağlanamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.