TBMM'de gündem dışı konuşmalar: Yozgat çevreyolu, sağlıkta şiddet, sıfır atık ve PKK

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgatlıların kentteki ulaşım altyapısının güçlendirilmesini beklediğini belirterek, şehir içi trafik yükünü azaltacak Çevreyolu Projesi'nin elzem olduğunu söyledi.

Sedef, Yozgat'ın ülkedeki savunma sanayisi yatırımlarından payını almasını istediklerini ifade ederek, kentin coğrafi konumu, insan kaynağı ve üretim potansiyelinin bu yatırımlar için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Türkiye'de sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet söz konusu olduğunda verilen güvenlik alarmı anlamına gelen beyaz kodun her gün 50 kez kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Pala, sağlıkta şiddet nedeniyle doktorların bazılarının mesleği bıraktığını, bazılarının mesleğini yurtdışında yapmayı tercih ettiğini belirterek, bu konuda mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, çevre sorunlarıyla mücadelenin sadece teknik raporlar ve hesaplamalardan ibaret olmadığını, asıl ihtiyaç duyulan şeyin üretimden tüketime, şehirleşmeden günlük hayata kadar uzanan güçlü bir dönüşüm anlayışından geçtiğini aktardı.

Durmaz, Türkiye'nin çevre alanındaki en önemli başarı hikayelerinden birisinin "Sıfır Atık Hareketi" olduğunu vurgulayarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bu hareket, kısa sürede ulusal bir çevre seferberliğine, ardından da küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarı modeline dönüşmüştür. Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir geri dönüşüm projesi değil israfı reddeden, kaynakları koruyan ve doğayla uyumlu yaşamayı esas alan güçlü bir yaşam kültürüdür." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" stratejisine karşı İsrail'in bölgedeki yayılmacı saldırılarının, PKK'nın Kandil'deki elebaşlarına cesaret verdiğini belirtti.

Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde bir PKK elebaşı açıklamasında 'Hareket silah bırakmadı, silahlı mücadeleyi bırakma yönünde adım attı, biz demokratik siyaset stratejisini benimsediğimizi söyledik ancak siyaset yapmanın önü açılmıyor, bu şekilde çözüm olmaz' demiş. Kısacası 'silahlarımızı bırakmayız' diyor. PKK ve türevi unsurlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan tamamen tasfiye edilmeden, ABD ve bazı AB ülkeleri tarafından verilen silahlar tamamen teslim edilmeden Meclis'te bir yasama çalışmasına kalkışmak öncelikle bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimize, vücudunun bir parçasını feda etmiş gazilerimize ve nihayetinde vatana ihanettir."