TBMM'de gündem dışı konuşmalar: Yozgat çevreyolu, sağlıkta şiddet, sıfır atık ve PKK - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de gündem dışı konuşmalar: Yozgat çevreyolu, sağlıkta şiddet, sıfır atık ve PKK

03.06.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda MHP'li Sedef Yozgat'a çevreyolu ve savunma yatırımı isterken, CHP'li Pala sağlıkta beyaz kod alarmına dikkat çekti. AK Partili Durmaz Sıfır Atık projesini överken, DSP'li Aksakal PKK'nın silah bırakmadığını belirterek yasama çalışmalarına karşı çıktı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgatlıların kentteki ulaşım altyapısının güçlendirilmesini beklediğini belirterek, şehir içi trafik yükünü azaltacak Çevreyolu Projesi'nin elzem olduğunu söyledi.

Sedef, Yozgat'ın ülkedeki savunma sanayisi yatırımlarından payını almasını istediklerini ifade ederek, kentin coğrafi konumu, insan kaynağı ve üretim potansiyelinin bu yatırımlar için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Türkiye'de sağlık kuruluşlarında sağlık çalışanlarına yönelik bir şiddet söz konusu olduğunda verilen güvenlik alarmı anlamına gelen beyaz kodun her gün 50 kez kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Pala, sağlıkta şiddet nedeniyle doktorların bazılarının mesleği bıraktığını, bazılarının mesleğini yurtdışında yapmayı tercih ettiğini belirterek, bu konuda mutlaka bir şeyler yapılması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olduğunu anımsatarak, çevre sorunlarıyla mücadelenin sadece teknik raporlar ve hesaplamalardan ibaret olmadığını, asıl ihtiyaç duyulan şeyin üretimden tüketime, şehirleşmeden günlük hayata kadar uzanan güçlü bir dönüşüm anlayışından geçtiğini aktardı.

Durmaz, Türkiye'nin çevre alanındaki en önemli başarı hikayelerinden birisinin "Sıfır Atık Hareketi" olduğunu vurgulayarak, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan bu hareket, kısa sürede ulusal bir çevre seferberliğine, ardından da küresel ölçekte örnek gösterilen bir başarı modeline dönüşmüştür. Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir geri dönüşüm projesi değil israfı reddeden, kaynakları koruyan ve doğayla uyumlu yaşamayı esas alan güçlü bir yaşam kültürüdür." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge" stratejisine karşı İsrail'in bölgedeki yayılmacı saldırılarının, PKK'nın Kandil'deki elebaşlarına cesaret verdiğini belirtti.

Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde bir PKK elebaşı açıklamasında 'Hareket silah bırakmadı, silahlı mücadeleyi bırakma yönünde adım attı, biz demokratik siyaset stratejisini benimsediğimizi söyledik ancak siyaset yapmanın önü açılmıyor, bu şekilde çözüm olmaz' demiş. Kısacası 'silahlarımızı bırakmayız' diyor. PKK ve türevi unsurlar, Orta Doğu ve Avrupa'dan tamamen tasfiye edilmeden, ABD ve bazı AB ülkeleri tarafından verilen silahlar tamamen teslim edilmeden Meclis'te bir yasama çalışmasına kalkışmak öncelikle bu vatan uğruna can vermiş şehitlerimize, vücudunun bir parçasını feda etmiş gazilerimize ve nihayetinde vatana ihanettir."

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Celal Adan, Politika, Savunma, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de gündem dışı konuşmalar: Yozgat çevreyolu, sağlıkta şiddet, sıfır atık ve PKK - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti

15:45
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:53:30. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM'de gündem dışı konuşmalar: Yozgat çevreyolu, sağlıkta şiddet, sıfır atık ve PKK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.