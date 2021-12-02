TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, diş ve diş eti hastalıklarının iyileştirilebilecek hastalık sınıfında olduğunu söyledi.

Ağız ve diş sağlığının önemli olduğunu ifade eden Özçelik, "Türkiye sağlık araştırmaları sonucuna göre çocuklarda en fazla, ağız ve diş sağlığı hastalıkları görülmektedir. Aile diş hekimliği uygulamasına hızla geçilmelidir. 0-18 yaş grubu çocuklar önceliklendirilmelidir." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da eğitimin AK Parti hükümetlerinin öncelikli gündemi olduğunu dile getirdi.

Eğitim meselesinin siyasi hesaplaşmanın malzemesi haline getirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadıklarını ifade eden Yılmaz, "Milli iradeden aldığımız güçle eğitimin en temel altyapı sorunlarına yönelik çalışmalar yaptık. Eğitimde niteliği artıracak en önemli unsur öğretmenlerimizdir. AK Parti hükümetleri döneminde 672 bin öğretmen atanmıştır. Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde ile öğretmenlerimiz için çok önemli bir adım daha atıyoruz. Kapsamlı ve bütüncü bir kanun Meclisimize geliyor." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ise engelli bireylerin sorunlarına değindi.

Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatan Sunat, engelli bireylerin bir gün anılmak değil, eşit yaşam hakkı istediğini vurguladı.

Engellilerin, yaşamsal hizmetlerden eksiksiz yararlanmalarının, onların en temel hakkı olduğuna işaret eden Sunat, şunları kaydetti:

"Bakanlık verilerine göre, 2,6 milyon engellinin olduğu belirtiliyor. Ama reel olarak bakıldığında 8,5 milyon engellimiz var. Bir engelli veri tabanı oluşturulmalıdır. İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde çalışamayan engelli vatandaşlarımıza verilen aylık destek çok düşük. Eğitim ve rehabilitasyon konularında da engellilerimiz büyük sorun yaşamaktadır. Günümüz şartlarında devlet tarafından verilen kamu katkısının yeterli olmadığı açıktır. Desteğin artırılmaması halinde bu kurumların da kapanma riski vardır. Engellilere karşı farkındalığın arttığı günler yaşamayı diliyorum."