TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

17.05.2022 16:06
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir "Batman'ın il oluşunun 32. yılı", CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan "Kırklareli'nin sorunları", HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik "Iğdır ve Erzurum'un sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli Derince Belediyesinin Aynur Doğan konserini iptal etmesine şarkı söyleyerek tepki gösterdi.

İlk olarak 2003'te Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci olan sanatçı Sertab Erener'in, "Everyway That I Can" isimli şarkısının bir bölümünü seslendirerek, "Bu ülkede bunu söyleyebiliyoruz" diyen Kayışoğlu, daha sonra Aynur Doğan'ın, Kürtçe şarkısının bir kısmını söyleyerek "Bunu söyleyemiyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akar, bunun üzerine "Şarkılar da bizim, türküler de." karşılığını verdi.

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CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce 'Everyway That I Can' Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi CHP'li Altaca Kayışoğlu, TBMM'de Önce 'Everyway That I Can' Sonra da 'Dar Hejiroke'yi Söyledi Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kaynak: AA

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