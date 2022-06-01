TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı "Dünya Çevre Günü", CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü "Osmaniye yaylalarında yaşanan sorunlar" ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonunun İsveç ziyaretiyle ilgili gündem dışı konuştu.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, vatandaşın, açıklanan ekonomik büyümeyi mutfağında ve cüzdanında hissedemediğini söyledi.

İktidarın, "büyüme palavralarıyla ancak kendisini kandırabileceğini" savunan Dervişoğlu, "İktidar görmezden gelse de milletin yaşadığı gerçekler ortada." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısı konuşmasında, "Gezi'yi hedef alarak, kadınlara hakaret ettiği" iddiasında bulunarak, "Erdoğan, derhal bütün kadınlardan özür dilemelidir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, geçen günlerde Suriyeli Leyla Muhammed'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydederek, bu şiddette, ırkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılık üzerinden yürütülen kirli siyasetin sorumluluğu olduğunu belirtti.