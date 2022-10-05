TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

05.10.2022 19:02
TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye ve halk otobüsçülerinin sorunları", HDP'nin "cezaevleri" ve İYİ Parti'nin "öğretmenlerin saygınlığının artırılması" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan kabul edilen Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda gündemin seçim kısmında yer alan Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi ile Anayasa Mahkemesine üye seçimi gündemin ilk sıralarına alındı.

Genel Kurulun çalışma takvimine ilişkin 7 Ekim Cuma günü için alınan çalışma kararı ise Danışma Kurulu önerisi doğrultusunda geri çekildi.

Grup önerilerinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna iki yeni üyenin belirlenmesi için seçime geçildi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

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