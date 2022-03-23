TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "gıda sahtekarlığı", HDP'nin "kur korumalı mevduat hesapları" ve CHP'nin "zeytin alanlarının azalmasının nedenleri" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülerek gündeme alınmasına dair grup önerileri ayrı ayrı ele alındı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda öneriler kabul edilmedi.

-"Meclis'i çalıştırmak tüm milletvekillerinin görevi"

AK Parti Grubu'nun, Genel Kurulun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi de görüşüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Kurulun dünkü birleşiminde yapılan yoklama listesini göstererek, toplantı yeter sayısı aranmasını talep eden CHP'li 20 milletvekilinden hiçbirinin yoklamada yer almadığını anlattı. CHP'nin bu tavrının, TBMM'nin saygınlığına halel getirdiğini ve 90 yıllık bir partiye yakışmadığını ifade eden Turan, Meclisi çalıştırmanın sadece iktidarın değil, tüm milletvekillerinin görevi olduğuna işaret etti.

Turan, şunları kaydetti:

"15 günde tam 40 ülke lideriyle görüşen, NATO Genel Sekreterinden Birleşik Krallığa, Rusya'dan Ukrayna'ya, Hollanda'dan Kanada'ya her ülkeyle görüşen, büyük işler yapan bir siyasi hareket, gelip buraya cin ali filmlerine konu olacak yoklama oyunlarıyla, Meclisin kapatılmasıyla karşı karşıya kalıyor. Bu, bizim imtihanımız. Dünyanın en uzun asma köprüsünü Çanakkale'de açacaksanız, bir gün sonra buraya gelip çekirdek çitleyen eşek heykeliyle gurur duyan bir muhalefetle yoklama oyunu yapacaksınız. O da bizim imtihanımız. Keşke daha saygın, anlayışlı, kaliteli, bizi sıkıştıran, yol gösteren, kanunlarımızı eleştiren bir muhalefet olsa da biz daha iyi olsak."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise AK Parti'nin muhalefette yer aldığı 13 ay boyunca TBMM'de defalarca yoklama talebinde bulunduğunu söyledi. O dönemde ikinci yoklamada, yoklamaya giren tek bir AK Partili milletvekilinin tutanaklardan gösterilmesi halinde özür dilemeye hazır olduğunu belirten Özel, TBMM'de toplantı yeter sayısı aranmasının anayasal bir hüküm olduğunu ifade etti.

Özel, bütün dünyada parlamentoların çalıştırılmasının iktidarın, yeter sayıyı aramanın ise muhalefetin işi olduğunu savundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada AK Parti Grubu'nun önerisi kabul edildi.

Öneri doğrultusunda Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.