TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

24.03.2022 16:54
TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV", HDP'nin "yaşlı ve emekli aylıkları" ve CHP'nin " Türkiye'deki Suriyeli nüfusu ve Hatay'ın sorunları" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülerek gündeme alınması önerileri, ayrı ayrı görüşüldükten sonra yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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