TBMM Genel Kurulunda KVKK'nın 2 üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda KVKK'nın 2 üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi

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TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen 2 üyeliğe en çok oyu alan Recep Keskin ile Cennet Alas Şekerbay seçildi. Seçimin hemen ardından Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) üyeliklerine Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay seçildi.

Genel Kurulda, KVKK'de boş bulunan ve AK Parti Grubu'na düşen 2 üyelik için seçim yapıldı.

Seçime, Recep Keskin, Cennet Alas Şekerbay, Sefer Aktaş ve Mert Varol katıldı. Seçimde en çok oyu alan Recep Keskin ve Cennet Alas Şekerbay KVKK üyesi seçildi.

Seçimin ardından Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA
AK PartiPolitikaKızılayGüncelKVKKSon Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda KVKK'nın 2 üyeliğine Keskin ve Şekerbay seçildi - Son Dakika
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