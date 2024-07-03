TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

Politika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin, "yargı organının sorunları"; İYİ Partinin " Gaziantep'in maruz kaldığı kitlesel göç"; DEM Parti'nin "kadına yönelik şiddet" ve CHP'nin "Suriye ve sığınmacılar politikası" konularıyla ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Türkiye'deki sığınmacı varlığının artık bir işgal halini aldığını savundu. Gaziantep'in kapasitesinin çok üzerinde sığınmacı nüfusu baskısı altında olduğunu kaydeden Gürban, "Türkiye nüfusunun yüzde 10'unu geçen sığınmacı ve kaçaklar konusunda süreç doğru yönetilemezse ülkedeki sorunlar katlanacaktır, iç gerilimler artacaktır. Bugüne kadar Türk toplumunun ortaya koyduğu son derece yüksek, aynı zamanda kerhen ve kırılgan toplumsal kabul, dayanışma ve fedakarlık çökecektir." dedi.

Gürban, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının refahını ve güvenliğini her şeyin üzerinde tutması gerektiğini aktararak, "Suriyeli sığınmacılar konusunda daha sağlam ve kalıcı politikalar geliştirilmeli, aksi takdirde ülkemizin geleceği de tehlikeye girecek ve milli birlik beraberliğimiz zarar görecektir." ifadelerini kullandı.

"Bize yakışır şekilde uğurlayalım"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Kayseri'de sığınmacılara yönelik saldırıların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini aktardı.

Suriye ile işbirliğini önemsediklerini ve olumlu bulduklarını vurgulayan Çalışkan, "Ama bu işbirliği Türkiye'deki Suriyelileri ezmek için ya da Suriye'deki Arap olmayan kitleyi ezmek için yapılırsa asla kabul edilemez. Burada acilen devlet aklı devreye girip, günlük politikaları, ucuz kahramanlıkları bırakarak düzgün çözüm üretmek için uğraşılmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, ırkçılığın körüklenmesiyle adına "mülteci sorunu" denilen bir insanlık sorunu yaşandığını belirterek, "Köklü çözüm için öncelikle Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi gerekiyor çünkü mülteci sorunu dediğiniz şey buradan başladı. Suriye yönetimiyle görüşmelerin başlaması elzemdir. Mülteci sorununa ancak bu şekilde köklü çözüm bulunabilir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, resmi rakamlara göre 450 bin, gayriresmi rakamlara göre yaklaşık 1 milyona yakın sığınmacının Gaziantep'te yaşadığını söyledi.

Savaştan kaçan masum sivillerle birlikte Suriye'den uyuşturucu tacirleri, kaçakçılar ve suçluların da Türkiye'ye geldiğini savunan Meriç, "Bu da Gaziantep sokaklarını Latin Amerika ülkelerine dönüştürmeye başlamıştır. Hepsinden önemlisi, Gaziantep'in demografik yapısı tersine dönmek üzeredir. Biz diyoruz ki sığınmacıları nasıl bize yakışır şekilde ağırladıysak yine öyle uğurlayalım. Kargaşaya prim vermeden, provokasyona gelmeden memleketlerine gönderelim. Vatandaşlarımızın talebi hatta haykırışı da bu yöndedir, bu sese kulak verelim." diye konuştu.

"Siyasi çözümde ilerlemeyle geri dönüşler teşvik edilecek

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci, Suriye iç savaşı sonrasında yaşadıkları yerleri terk ederek gelen sığınmacılara Türkiye'nin insani olarak kapılarını açtığını anlattı. Özkeçeci, Türkiye'de 3 milyon 199 bin 929'u geçici koruma altında, 1 milyon 108 bin 911'i ikamet izniyle ve 257 bin 911'i uluslararası koruma kapsamında bulunanlar olmak üzere toplam 4 milyon 566 bin 749 yabancının bulunduğu bilgisini vererek, şu ifadeleri kulandı:

"Hükümet olarak amacımız, etkin sınır güvenlik tedbirleriyle Türkiye'yi düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit ülke olmaktan çıkarmaktır. Bu amaçla sınırlarımızın büyük bir bölümünde fiziki ve teknolojik güvenlik önlemlerini artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Ülkemizdeki misafirlerimizin geri dönüşlerini de sağlamak için gerekli çalışmalara Hükümet olarak devam ediyoruz. Güneyimizdeki bölgelerde güvenlik ve istikrar sağlandığı takdirde Suriyelilerin kendi topraklarına geri döndüklerini memnuniyetle görüyoruz. Terörden temizlenen bölgelere Türkiye'den yaklaşık 1 milyon Suriyeli geri döndü. Yakın zamanda gerçekleşmesi muhtemel iki ülke Cumhurbaşkanlarının görüşmesi ve siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi sonucu insani altyapının hazır edilmesi geri dönüşlerini teşvik edecektir."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşıoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması üzerine UEFA tarafından soruşturma açılamasına tepki göstererek, kürsüde bozkurt işareti yaptı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, konuşma yapmaya milli formayla çıkarak, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Öte yandan Genel Kurulda, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ile DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında "hakaret" tartışması çıktı. Gergerlioğlu, Çelik'in kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Çelik ise hakaret etmediğini belirterek, DEM Parti'lilerden tutanakları incelemesini istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Verilen arada da AK Parti ve DEM Parti'li milletvekillerinin sözlü tartışması devam etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra ulaştırma alanında düzenlemeler içeren Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.