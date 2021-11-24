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TBMM Genel Kurulunda "Öğretmenler Günü" kutlama mesajları verildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda "Öğretmenler Günü" kutlama mesajları verildi

24.11.2021 16:29
TBMM Genel Kurulunda "Öğretmenler Günü" kutlama mesajları verildi

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları verildi.

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajları verildi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, mesleklerini fedakarca yerine getiren, eli öpülesi öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Hem Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, önümüzdeki süreçte toplu sözleşmelerde öğretmenlerin ders, ek ders ile maaşlarının ciddi anlamda iyileştirileceği müjdesinin olduğunu anımsatan Ünal, şöyle devam etti:

"Ayrıca öğretmenlerimiz için 3600 ek gösterge bilgilendirmeleri de sevindirici. Milli Eğitim Bakanlığımız, Öğretmenler Meslek Kanunu çalışması yürütüyor. Öğretmenliğin kendine has özelliğinin ve öneminin daha da şekilleneceği önümüzdeki günlerde Öğretmenler Meslek Kanunu da inşallah gündemimize gelecek. Görevi başında şehit düşmüş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kendisi de bir öğretmen olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin, gününü kutladığını dile getirdi.

"Atanamayan öğretmenler sorunu..."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise güçlü bir geleceğin eğitimle inşa edilebileceğine dikkati çekti.

Sosyal, kültürel, ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelişmenin sağlam bir eğitim sistemiyle gerçekleşeceğinin altını çizen Akçay, şunları kaydetti:

"Eğitimin en temel yapı taşıysa öğretmenlerimizdir. Öğretmen, gelecek nesillerimizin mimarıdır. Öğretmen, cehaletin kara duvarını yıkan ışıktır. Milli ve manevi kıymetleri aşılayan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin ülkemiz için önemi, başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' sözlerinde gizlidir. Milli şuur ve milli düşünce, öğretmenlerin eliyle yaşatılmaya devam edecektir. Bu sebeple öğretmenlerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Atanamayan öğretmenler sorunu, kökten halledilmesi gereken bir mesele olarak karşımızdadır. MHP olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, maddi ve manevi beklentilerinin en üst seviyede temini amacıyla her çabayı göstereceğiz."

"Öğretmenler 5,2 milyar lirayı hak etmediler mi?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirtti.

Öğretmenlerin hak ettiği değeri göremediğini ve yoksulluk içerisinde olduklarını ileri süren Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de öğretmenler yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürüyorlar. Çalışma koşulları güvencesiz hale getirildi. Bir okulda kadrolu, sözleşmeli ve ücretli olmak üzere 3 ayrı statüde çalışan öğretmen var. Ayrıca atama bekleyen öğretmenlerimiz var. İktidar bu konuda tek bir adım atmadı. Bugün Erdoğan, 20. yılın sonunda bir müjde olarak 'Meslek Kanunu hazırlıklarını tamamladık' diyor. İkinci müjde de 3600 ek gösterge. Neden hala vermediniz, neyi bekliyorsunuz? 3600 ek göstergenin maliyeti 5,2 milyar lira. Defalarca kanun teklifi verdik, gündeme taşıdık. Bir tek gerekçeniz vardı; 'Para yok' Öğretmenler 5,2 milyar lirayı hak etmediler mi? Siyaset, iktidar öncelik işidir. Bizim önceliğimiz eğitim ve eğitimin temelinde de öğretmenlerimiz olacaktır. Öğretmenlerin ise kendisini yoksullaştıran bu ucube sisteme sandıkta son vermeleri gerekiyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda 'Öğretmenler Günü' kutlama mesajları verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda "Öğretmenler Günü" kutlama mesajları verildi - Son Dakika
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