TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

29.06.2022 17:51
TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştaya 5 yeni üye seçimi yapıldı.

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştaya 5 yeni üye seçimi yapıldı.

Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP, HDP ve İYİ Parti, "Sayıştay Başkanlığına seçilecek adayların belirlenmesinde muhalefetin görüşünün alınmadığı, adayların belirlenmesinde hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığı" gerekçesiyle oylamaya katılmadı.

YORUMLAR
500
Sayıştay üyeleri belirlendi Sayıştay üyeleri belirlendi Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ramazan Selek, Sayıştay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda Sayıştaya 5 yeni üye seçildi - Son Dakika
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