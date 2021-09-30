TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Genel Kurul Salonundaki yenilikleri anlattı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclis Genel Kurulundaki elektronik sistemin, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TBMM teknik personelinin iş birliğiyle yenilendiği söyledi.

Kumbuzoğlu, tadilat çalışmaları tamamlanan TBMM Genel Kurul Salonu'nu gazetecilerle birlikte gezerek bilgi verdi. Genel Kurul Salonu'ndaki milletvekili oylama-yoklama sisteminin 1996 teknolojisiyle yürütüldüğünü belirten Kumbuzoğlu, "Birtakım tıkanıklıklar, bozulmalar sık sık gözlenmeye başlayınca yeni teknolojiye el atma zorunluluğu doğdu. Yaklaşık 2 aydan beri teknik elemanlarımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın yoğun gayretleriyle Genel Kurulumuzu elektronik sistem itibarıyla düzenli hale getirdik." dedi.

Genel Kurul Salonu'ndaki teknolojik düzenlemeleri de anlatan Kumbuzoğlu, 200'e yakın milletvekilinden parmak izi alındığını, kulislerin her iki tarafında kurulan stantlarda milletvekillerinin rahatlıkla parmak izlerini verdiğini kaydetti.

Genel Kurul Salonu'nda dev ekranlar konuldu

Genel Kurulda Başkanlık Divanı kürsüsünün sağ ve sol taraflarına dev ekranların konulduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu,"Dev ekranların konulması, kürsüde ya da yerinde söz alan vekilimizi, tüm milletvekillerimizin görmesi, tanıması açısından son derece faydalı oldu. Avrupa Parlamentosunda ya da Avrupa ülkelerindeki parlamentolardaki kullanışlı sistemleri bizim parlamentomuza kazandırmış olduk." diye konuştu.

Kumbuzoğlu, halı sistemlerinin de yenilendiğini vurgulayarak "Son derece hijyenik, alt tarafı da bakır sistemlerle, elektrik sistemlerini yer altına geçirerek topraklama sistemini de kurgulamış olduk." ifadesini kullandı.

8 kamera ile HD yayın

Genel Kurul Salonu'nda görüntülerin, 8 kamera ile HD sistemi ve 4K sistemine elverişli olacak şekilde yapıldığını aktaran Kumbuzoğlu, salonda ses güçlendirmesi yaptıklarını, havalandırma sistemlerini de daha aktif hale getirdiklerini anlattı.

Yeni sistemde, oylama, yoklamanın kapalı devre sistemiyle çalışacağını vurgulayan Kumbuzoğlu, "Oylama, yoklama ve bütün konuşma sistemleri de parmak izi ve pin kodu girmek suretiyle mekanizmayı devreye sokacaktır." bilgisini verdi.

Kapalı devre sisteminde İçtüzük, Anayasa ve diğer kanunların da milletvekillerinin elinin altında olacağına dikkati çeken Kumbuzoğlu, sistemde kısa bilgi notları, elverişli kullanım kılavuzlarının da bulunacağını söyledi.

Milletvekili sıralarının orijinal rengine, gül ağacı rengine dönüştürdüklerini dile getiren Kumbuzloğlu, böylece ışıktan kaynaklanan parlaklık rahatsızlıklarını sona erdirdiklerini belirtti.

Kumbuzoğlu, divandaki elektronik sistemin milletvekili sıralarındaki elektronik sisteme uygun hale getirildiğini dile getirdi.

Komisyon sıralarının çok daha güzel bir görünüme kavuşturulduğunu anlatan Kumbuzoğlu, "5 ön tarafta, 10 arka tarafta olacak şekilde dizayn ettik. İhtiyaç duyulması halinde oylama-yoklama sistemini de bu sıralara monte etmiş olduk." dedi.