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TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu'dan 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu'dan 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı Açıklaması

18.12.2021 14:42
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu'dan 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Bugün birçok Avrupa ülkesi hukuki sorumluluklarını ve insani görevlerini yok sayarak sığınmacılara ve göçmenlere karşı insan haklarına aykırı bir tutum...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Bugün birçok Avrupa ülkesi hukuki sorumluluklarını ve insani görevlerini yok sayarak sığınmacılara ve göçmenlere karşı insan haklarına aykırı bir tutum benimsemiş hatta suç teşkil eden göçmen düşmanı politikaları uygulamaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Uslu, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, dünya genelinde 300 milyona yakın göçmen yaşadığını, 67 milyon insanın ise zorla yerinden edildiğini ve başka coğrafyalara sığınmak zorunda kaldığını belirtti. Bugün birçok Avrupa ülkesinin, hukuki sorumluluklarını ve insani görevlerini yok sayarak sığınmacılara ve göçmenlere karşı insan haklarına aykırı bir tutum benimsediğini vurgulayan Uslu, "Hatta suç teşkil eden göçmen düşmanı politikaları maalesef uygulamaya başlamıştır. Son 2 ayda, soğuk hava ve yetersiz beslenme nedeniyle Belarus- Polonya sınırına göçmenler sıkışmış durumda ve hiçbir Avrupa ülkesi veya uluslararası kuruluş adım atmamaktadır. Çocuklar, kadınlar, Avrupa'nın ortasında gözler önünde soğuktan ve açlıktan ölmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uslu, Yunanistan ve Avrupa'nın sınır güvenliği teşkilatı Frontex'in, Ege'deki düzensiz göçmenleri kadın ve çocuklar dahil acımasız şekilde geri itmeye, botlarını batırmaya ve ölüme terk etmeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Biz mazlumların ümidiyiz, çünkü biz büyük Türkiye'yiz"

Göçmenlerin, düzenli de düzensiz de olsa insan olduğunu vurgulayan Uslu, şöyle devam etti:

"Kendi ülkelerinde ya ekonomik sorunlarla ya açlıkla ya da çatışma ile karşı karşıyalar. İster sığınmacı olsun ister düzensiz göçmen yaşamak için göç etmek zorunda kalan bu insanlara insani muamele yapılmaması insanlığa yakışmaz. Göçmenleri engelleme çabaları ve masrafları, kaynak ülkelerdeki sorunların sona ermesi için harcanmalı. Göçmenleri dışlamak için kurgulanan gayri insani politikalar durdurulmalı, uyum politikalarına daha çok emek harcanmalıdır. Uluslararası inisiyatifler Akdeniz'de ölen göçmenlerin istatistiklerini tutmak yerine göçmenlerin ölmemesi için çaba harcamalıdır. Bugün Türkiye'de farklı statülerde 5 milyona yakın göçmen yaşamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, medeniyet kodlarından kaynaklanan misafirperverlik, dayanışma ve hoşgörü zenginliğiyle dünyanın neresinde olursa olsun yardım bekleyen mazlumlara, masumlara karşı hiçbir zaman sessiz kalmamıştır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu politikalarla milletimiz ve devletimiz tarihi, hukuki, insani ve vicdani görevini yapmaktadır. Çünkü biz mazlumların ümidiyiz, çünkü biz büyük Türkiye'yiz."

Göçmenlerin, sığınmacıların belki de yüzde 99'unun bugünden haberleri olmadığını belirten Uslu, "Hayatta kalma mücadelesi veren göçmenler fark etmese de 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nün dünyanın göçmenleri fark etmesine, dünyaya sığdırılamayan sığınmacıların da her insan gibi yaşam ve yurt hakkının olduğunun kabul edilmesine küçük bir kıvılcım olur mu bilemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Uslu, Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yuvalarından kopup çeşitli sebepler ile başka coğrafyalara göç etmek zorunda kalan göçmenler için 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nün tüm dünyada farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diledi.

Mülteci, Aralık, TBMM, GÖÇ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu'dan 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu'dan 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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