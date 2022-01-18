TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Göç ve Uyum Alt Komisyonuna Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Proje Direktörü Levent Özil, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PİKTES) kapsamındaki çalışmalara ilişkin Komisyona bilgi verdi.

Göç ve uyum, çocukların okullara entegrasyonu konusunda Bakanlığının çok önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Yılmaz, 2016 yılı öncesi bu tip çalışmaların Geçici Eğitim Merkezlerinde yürütüldüğünü, 2016 sonrası ise çalışmaların PİKTES kapsamına alındığını belirtti.

Yılmaz, sadece Suriyeli çocukların değil Afgan, Irak, Somali, Yemen ve Filistin kökenli mültecilerin de PİKTES kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Proje Direktörü Levent Özil ise projenin 3 Ekim 2016'da PİKTES 1 olarak başladığını, 21 Aralık 2018'de ise PİKTES 2 olarak devam ettiğini aktardı.

Salgın sürecinde okulların kapalı olması sebebiyle projenin yaklaşık 10 ay uzatıldığını belirten Özil, projenin 21 Ekim'e kadar süreceğini dile getirdi.

Proje kapsamında 26 ilin olduğunu aktaran Özil, "400 milyon avroluk büyük bir bütçeye sahip projemiz nitelikli ve çok yönlü olarak devam etmekte. Projenin ekim ayından sonra da PİKTES Plus ismi ile 3 yıl daha devam etmesi için şu an müzakereler devam ediyor." bilgisini verdi.

Projenin 750 bin öğrenciye hitap ettiğini vurgulayan Özil, projede kamu ve sözleşmeli personelin yer aldığını ifade etti.