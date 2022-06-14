TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu toplandı

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu ile İsveç cezaevlerindeki uygulama örneklerine ilişkin raporları ele aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven başkanlığında toplandı.

Toplantıda, komisyonun çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği İsveç'teki cezaevi uygulamaları raporu ile Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna düzenlenen ziyarete ilişkin hazırlanan rapora dair milletvekilleri görüş ve önerilerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Yurdunuseven, İsveç ziyaretine ilişkin açtığı görüşmede kendi gözlemlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle çıplak arama hususunda İsveç'in, Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu söyledi.

Yurdunuseven, şöyle konuştu.

"Gördüğümüz şekliyle yapılan çıplak aramada kişinin üzerine örtü dahi verilmiyormuş. Bunun yanı sıra riskli dediğimiz uyuşturucu gibi, cinsel istismar gibi suçları kapsayan grupların ziyaretine gelenlere yönelik de arama çıplak şekilde yapılıyormuş. Bu bize gerçekten onur kırıcı geldi. Ayrıca çok dar bir alanda tepesi tamamen tellerle kapatılmış, sadece günde bir saat gezebilecekleri bir alanda havalandırma yaptıklarını gördük. Tabii süreçte cezaevlerinde sigara içmek yasak. Bu bir saatlik zaman içerisinde sigara ihtiyacını gidermek isteyenler olursa bu havalandırma alanlarında kullanabiliyorlar. İçeride, odalarda hiçbir şekilde sigara kullanımına izin verilmiyor."

Yurdunuseven, İsveç cezaevlerinde günlük 5 kez sayım yapılmasının dikkati çeken bir başka husus olduğunu söyledi.

Bunun hem kişinin hem kurumun güvenliğine yönelik bir uygulama olduğu cevabını aldıklarını ve ayrıca hücrelerin çok küçük olduğunu gözlemlediklerini vurgulayan Yurdunuseven, "Gerçekten bir insanın o hücrede yaşama şansı çok az. Odanın lavabo ve tuvaletlerini gösteren aynaların varlığı da dikkatimizi çeken hususlar arasında yer aldı. Bununda güvenliğe yönelik bir uygulama olduğu söylendi. Bu tamamen mahremiyeti ihlal eden bir uygulamaydı." diye konuştu.

Yurdunuseven, kelepçeli muayene konusunda da İsveç uygulamasının Türkiye'deki gibi doktorun talebi üzerine çıkarıldığı bilgisini aldıklarını dile getirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da yürütülen çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Toplantıda söz konusu ziyaretlere ilişkin hazırlanan 2 rapor kabul edildi.