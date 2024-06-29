TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzincan'da Ceza İnfaz Kurumunda İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzincan'da Ceza İnfaz Kurumunda İncelemelerde Bulundu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Erzincan\'da Ceza İnfaz Kurumunda İncelemelerde Bulundu

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da bulunan bir ceza infaz kurumunda incelemede bulundu. Komisyon üyeleri, cezaevi içerisinde yapılan işlemleri ve problemleri tespit etmek ve iyileştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

29.06.2024 12:21
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da Ceza İnfaz Kurumunda incelemede bulundu.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Kurulu'na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Erzincan'da Cezaevi İnfaz Kurumunda başladıkları inceleme öncesi açıklama yaptı. Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu; Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Üyesi Mustafa Alkayış, İYİ Parti Üyesi Yüksel Selçuk Türkoğlu, AK Parti Üyesi Mustafa Yavuz, AK Parti Üyesi Mehmet Sait Yaz, CHP Üyesi Servet Mullaoğlu, AK Parti Üyesi Adem Yıldırım, MHP Üyesi Naci Şanlıtürk, CHP Üyesi Mahmut Tanal ve DEM Üyesi Nevroz Uysal Aslan'dan oluşuyor.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Kurulu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Komisyon Başkanı İbrahim Yurdunuseven, "Çalışan ve tutuklu hakları inceleme alt komisyonu olarak dün Erzurum'da cezaevi ziyareti yaptık. Bugün de Erzincan'da cezaevi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Burada tüm siyasi partilerimizin milletvekili var. ve içeride bulunan, devlete emanet olarak teslim edilen mahkum, hükümlü ve tutukluların içeride yapılan işlemler ve problemler varsa tespiti ve bunları iyileştirmeyle ilgili neler yapabiliriz? Bununla ilgili bugün burada bir çalışma gerçekleştireceğiz. 28 dönemde 3 tane daha önce yapmıştık. Dün ve bugünle beraber toplam 5 ilimizde cezaevi ziyaretleri gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben öncelikle hem Erzurum'da hem de Erzincan'da bize gerçekten güzel ev sahipliği yapan başta valilerimize değerli bölge milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Biz yine içeride tespitlerimizi yapacağız. ve sağ olsun yapılan raporlarımızla birlikte üst kurula teslim edeceğiz. Bundan sonra gerekli tavsiyelerde bulunacağız. Çalışmalarımızdan verimli sonuçlarını alıyoruz. Dün Erzurum'da söylemiştim çocukların hafta sonu görüşleriyle ilgili. Yine bununla ilgili çok fazlasıyla yaptığımız tavsiyelerin karşılığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü dediğimiz gibi neticede insan odaklı çalışıyoruz. İçerideki mahkumlarımızın da insani insanoğluna yakışır şekilde cezalarını çekip topluma ıslah olarak dönmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız bu yöndedir." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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