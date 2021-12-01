TBMM "Kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi" alt komisyonu toplandı - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustağlu, Ticaret Bakanlığına bağlı 577, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 110 olmak üzere, toplam 687 kadın kooperatifi bulunduğunu belirterek kooperatifçilik alanında çeşitlendirmeye gidilebileceğini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan, Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu, kadın girişimcilerin ekonomide etkin yer almasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Ekonomik değer yaratan kadın girişimi sayısının arttırılması gerektiğini belirten Ustaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kadın girişimcilik oranın 2005 yılında yüzde 12,4 iken 2020 yılında 16,1 düzeyine yükseldiğini kaydetti.

Kadınların iş gücüne katılımının, büyüme için önemli olduğunu dile getiren Ustaoğlu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilerin 81 ilde başarılı çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Ustaoğlu, 11. Kalkınma Planı doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Ustaoğlu, Ticaret Bakanlığına bağlı 577, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 110 olmak üzere toplam 687 kadın kooperatifi bulunduğunu kaydetti. Türkiye'de gıda ürünleri ve hediyelik eşya alanlarında kooperatifçiliğin yapıldığını söyleyen Ustaoğlu, çeşitlendirmeye gidilebileceğini, bu çerçevede yaşlı ve evde bakım alanlarında da kooperatifçilik oluşturulabileceğini ifade etti.

Ustaoğlu, Dünyada toplam 3 milyon kooperatif olduğunu ve 280 milyon kişinin istihdam edildiğini belirterek "En büyük 300 kooperatifin cirosu 2,146 milyar dolar." dedi.

Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı Nilüfer Kart da komisyondaki sunumunda, girişimcilik alanındaki adımlarını anlattı.

Çalışma şartları ve faaliyet alanları hakkında bilgi veren Kart, "İyi anlarımız oluyor, kötü anlarımız da oluyor ama 'biz bunu başaracağız, yapacağız' diye birbirimize destek veriyoruz." diye konuştu.

Kart, kira ve vergi konularında destek beklediklerini söyledi.