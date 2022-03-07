TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Şentop'a sundu - Son Dakika
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TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Şentop'a sundu

07.03.2022 17:35
TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Şentop'a sundu

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki komisyon üyeleri, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki komisyon üyeleri, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sundu.

Komisyon Başkanı Çalık, Şentop'a rapor hakkında bilgi vererek, toplam 916 sayfadan oluşan raporda komisyonun 42 tespit ve 547 önerisinin yer aldığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu vurgulayan Çalık, alınan tüm tedbirlere rağmen kadına karşı şiddetin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada var olduğuna işaret etti.

Meclis Başkanı Şentop da komisyon raporunun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek TBMM'nin resmi metni haline dönüştürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, modern dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin bu konuyla ilgili tüm çalışmalarının, tüm birikimlerinin komisyon raporunda yer aldığını kaydetti.

Şentop, şiddetin, sadece ceza politikaları ve hukuk düzenlemeleriyle çözülebilecek bir sorun olmadığını, sosyal boyutu ve kişisel ahlak meselesi boyutu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Genel şiddetin takibi daha kolay fakat kadına karşı, çocuğa karşı şiddet daha çok mahrem alanlarda gerçekleştiği için bunların takibinde de sıkıntılar, zorluklar var. Dolayısıyla sadece hukuka ve devlete görev yüklemek tam manasıyla sonuç vermeyebilir. İnsanlara bu anlamda bir şuur kazandırmak, bir bakış açısı, yeni bir anlayış, zihniyet kazandırmak, daha doğrusu bizim inanç ve ahlak anlayışlarımızı insanlarda yeniden hakim kılacak bir çalışma da gerekiyor. Bu, hep beraber, topyekun bir mücadele alanı. İnşallah bu çalışma, bu alanda yapılacak olan hayırlı çalışmalara, sonuç alıcı çalışmalara bir katalizör görevi görecek, destek olacaktır."

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TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, Mustafa Şentop, Öznur Çalık, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Şentop'a sundu - Son Dakika


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