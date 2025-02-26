TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırıyor - Son Dakika
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Politika

TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırıyor

TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi\'ndeki Otel Yangınını Araştırıyor

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu toplandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, iş yeri çalışma ruhsatları ve yangın güvenliği konularında bilgi verdi.

26.02.2025 20:15
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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu toplandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini dinledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan komisyon üyelerine sunum yaptı. Alpaslan, iş yeri çalışma ruhsatını Türkiye'de büyükşehirlerin bulunduğu yerlerde konularına göre, büyükşehir belediyeleri veya ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan yerlerde de mücadele alan sınırlar içerisinde belediyeler, mücadele alan sınırları dışında da özel idarelerin vermeye yetkili olduğunu söyleyerek, "İş yeri çalışma ruhsatı bir tesisin can ve mal güvenliğine uygun, teknik yeteneklere sahip olarak hizmet verebilmesinin ön koşu şartıdır, koşuludur. Dolayısıyla iş yeri çalışma ruhsatını yetki idare tarafından verilebilmesi için de ilave bir takım alt belgeler ihtiyacı bulunmaktadır. Bunların hepsi ilgili mevzuatta bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bolu İl Özel İdaresi'nin ruhsat verdiğini belirten Alpaslan, "Burada da 2007 yılında, 2005 yılında çıkan kanunun bir gereği olarak gerek işletme bu belgeleri tamamlayarak, özel idareye başvurarak iş yeri çalışma ruhsatı almıştır. Burada özellikle olarak ifade etmem gerekir ki özel idarenin itfaiye teşkilatı olmadığı için, yangın yeterlilik belgesini gerekli mevzuata göre gerek belediye kanunu da buna dahil olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu yönetmelik çerçevesinde hangi itfaiye teşkilatlarının bu anlamda yetki belge verebileceğini düzenlemiştir. Buna göre de burada yeterliğe sahip olan Bolu Belediyesi olduğu için 2007 yılında Bolu Belediyesi bu tesise yangın yeterlilik belgesi vermiştir ve bu belgeyle beraber tamamlanan iş yeri çalışma ruhsatıyla tesise özel idare Bolu özel idare tarafından iş yeri çalışma ruhsatı verilmiştir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırıyor - Son Dakika

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