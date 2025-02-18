TBMM, Kartalkaya Otel Yangınını Araştırmak İçin Toplandı

Politika

BOLU Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanı Selami Altınok, "TBMM'ye, yürütme organına ve memleketin, milletin faydasına olabilecek tedbirlerin neler olabileceği noktasında bir rapor hazırlayıp sunacağız" dedi.

'TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu', çalışma usulü ve takvimini görüşmek üzere AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Altınok, "Maalesef 78 hayata mal olan, günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği bu menfur olay ile alakalı tespitler yapacağız. Ayrıca bir daha böyle menfur olayların yaşanmaması için bundan sonraki süreçte ne gibi tedbirler alınabilir, hangi yasal düzenlemeler yapılabilir, kurum ve kuruluşların veya bu gibi işletme sahiplerinin bu tarz olaylar ile ilgili durumlarını tespit edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BURASI SUÇLULARI TESPİT ETME YERİ DEĞİL'

Otel yangınının siyaset üstü bir olay olduğunu söyleyen Altınok, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile akademisyenleri komisyona davet ederek dinleyeceklerini belirterek, "Sonuç itibarıyla TBMM'ye, yürütme organına ve memleketin, milletin faydasına olabilecek tedbirlerin neler olabileceği noktasında bir rapor hazırlayıp sunacağız. Burası suçlu veya suçsuzları tespit etme yeri, ceza mahkemesi değil. Olayın durumunu, nasıl meydana geldiğini, kurum ve kuruluşların bu olayın meydana gelmesindeki eksiklikleri, fazlalıkları veyahut yapabildikleri ya da yapamadıklarının tespitini yapacağız" diye konuştu.

Altınok'un açılış konuşmasının ardından milletvekilleri, komisyona davet edilmesini istedikleri kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar ile ilgili değerlendirme ve öneride bulundu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,