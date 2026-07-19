TBMM-KKTC heyeti Barış Harekatı'nın 52. yılında Öztürkler'i ziyaret etti

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-KKTC Dostluk Grubu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öztürkler, "Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir. Türkiye'nin savunma sanayisinden ekonomisine kadar her alandaki gücü Kıbrıs Türk halkına da yansımaktadır" dedi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Ziyarette konuşan TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle dostluk grubu olarak bizlere davetiniz için teşekkür ediyoruz. Türk milletimizin kalbi sizlerle bir atıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Mutlu Barış Harekatı'nın sene-i devriyesi kutlu olsun. Bu mücadelede dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz. Yine bu mücadelenin başındaki kahramanlar Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anıyoruz. Bu mücadelede kaybettiğimiz şehitleri ve mücahitleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyoruz" dedi.

Erdem, "Türk milletinin kalbi her zaman sizlerle birlikte atmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm siyasi partilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın ve Gazi Meclisimizin üyelerinin selamlarını getirdik" ifadelerini kullandı.

Dostluk Grubu Başkanı Erdem, "Heyetimizde Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Yayman var. Kıbrıs sevdalısıdır ve Kıbrıs konusunda önemli çalışmaları bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ahmet Erbaş aramızda. İYİ Parti'den Cihan Paçacı, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun programı nedeniyle daha sonra ziyaret edecek, selamlarını iletiyor. Dostluk Grubumuzun üyesi gazeteci-yazar Yavuz Donat da bizlerle birlikte. Hep birlikte sizlere hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi.

"20 Temmuz 1974'te adaya huzur, güven ve barış geldi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, Türkiye'den gelen heyetin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yıllardır destek verdiğini belirterek, "Bizim için ayrı bir mutluluk. Sizleri en samimi duygularımızla ağırlıyoruz. Çünkü burada bulunan heyetteki her ismin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde emeği ve katkısı vardır. Özellikle Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantılarında ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) platformlarında Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması noktasında sizlerin desteğini her zaman gördük. Dostluk Grubumuza ve tüm üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öztürkler, planlanan 20 Temmuz kutlamalarına ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi önemine ilişkin, "Bizler Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılını büyük bir gurur ve mutluluk içerisinde kutlayacağız. Bu bayramın temel taşları Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçiktir. Kıbrıs Türk halkı 1963'ü de, 1974 öncesinde yaşanan acıları da unutmadı. Bayrağına, toprağına ve egemenliğine sahip çıkabilmek için büyük mücadele verdi. Bu mücadelenin taçlandığı tarih ise 20 Temmuz 1974'tür" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, "20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile birlikte adaya huzur, güven ve barış gelmiştir. Bunu her platformda söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı gücü bu adadaki huzur ve güvenin en büyük teminatıdır. Aradan geçen 52 yılda kimsenin burnu kanamamış olması bunun en büyük göstergesidir" dedi.

"Türkiye'nin her alandaki gücü Kıbrıs Türk halkına da yansımaktadır"

Öztürkler, "Biz hep söyledik; güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Türkiye'nin savunma sanayisinden ekonomisine kadar her alandaki gücü Kıbrıs Türk halkına da yansımaktadır. İki ülke arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolleri kapsamında Ercan Havalimanı, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleri, hastaneler ve altyapı yatırımları başta olmak üzere birçok önemli proje hayata geçirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, "Devletimize, bayrağımıza ve özgürlüğümüze sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun yanında Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonların kaldırılması çağrımızı da yineliyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ve bulunduğumuz her uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının bu adanın eşit ve özden gelen hak sahibi olduğunu anlatmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Öztürkler, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı:

"Sizlerin her ziyareti bizlere güç vermektedir. Anavatanımız Türkiye ile gönül gönüle, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız kalmadı, bundan sonra da yalnız kalmayacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Bu vesileyle toplum liderimiz Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, şehitlerimizi ve mücahitlerimizi rahmetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum" dedi.

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Erdem başkanlığındaki heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile gazeteci-yazar Yavuz Donat da yer aldı. - LEFKOŞA