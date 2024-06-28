TBMM Komisyonu, Çin'deki teknoloji yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Komisyonu, Çin'deki teknoloji yatırımlarını inceledi

TBMM Komisyonu, Çin\'deki teknoloji yatırımlarını inceledi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in Shenzhen ve Dongguan kentlerinde global markaların teknoloji yatırımlarını inceledi. Komisyon üyeleri, Türkiye'nin ticari potansiyeline dikkat çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının onlara AB pazarlarını açacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Körfez bölgesi ülkeleriyle başlattığı inisiyatiflerin dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yolların geliştirilmesinde önemli olduğu vurgulandı.

28.06.2024 13:04
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Çin'in Shenzhen ve Dongguan kentlerinde global markaların teknoloji yatırımlarını inceledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Başkanvekili Şahin Tin, Komisyon Sözcüsü Cevahir Uzkurt, Üyeler Adem Çalkın, Arslan Tatar, Yusuf Ziya Aldatmaz, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Müzeyyen Şevkin, Ednan Arslan, Şeref Arpacı, Ömer Öcalan ve Rıdvan Uz'dan oluşan TBMM heyeti, Huawei başta olmak üzere global markaların yatırımlarını yerinde inceledi. Heyete Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosu Kaan Başkurt da eşlik etti. Siyaset ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen komisyon üyeleri, Shenzhen Daimi Komite Üyesi ve Organizasyon Departmanı Genel Sekreteri Cheng Buyi ile de bir araya geldi.

"Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar onlara AB'nin kapısını açacaktır"

Sanayiden tarıma, turizmden taşımacılığa kadar birçok alanda kilit bir ülke konumunda olan Türkiye'nin farklı coğrafyalardaki ticari potansiyeline dikkat çeken Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Avrupa Birliği (AB) ile yaptığımız Gümrük Birliği anlaşmamız sayesinde Avrupa pazarlarında çok rahat hareket edebiliyoruz. Çinli şirketlerin Türkiye'de yapacağı yatırımlar onlara AB'nin kapısını açacaktır. Beraber geliştireceğimiz iş birliğiyle de AB'de ortak hareket etmek noktasında başarılı olabiliriz. Türkiye, özellikle Afrika kıtası ve Körfez bölgesinde de önemli bir konuma sahip. Rusya ve Orta Asya ile ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımız durumdayız. Türkiye'de var olacak Çinli şirketler, buraların kapısını bizimle daha rahat açabileceklerdir" şeklinde konuştu.

İpek Yolu örneği

Türkiye'nin Körfez bölgesi ülkeleriyle başlattığı inisiyatifler sayesinde dünya ticaretini güvence altına alacak yeni yollar geliştirmek için önemli adımlar attığını vurgulayan Varank, "İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak, ticaret yollarını güvence altına almak istiyorsak mevcut alternatifleri Türkiyesiz gerçekleştirmek mümkün değil. İki ülkenin lojistik alanında yapacağı ortak çalışmalar çok önemli" diye konuştu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin Çin temasları, Shenzhen Enerji Grubu ziyaretiyle devam etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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