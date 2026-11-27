TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçeleri üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyondaki bütçe görüşmeleri boyunca halkın sorunlarını anlattıklarını belirterek, "Çay üreticisinin alın terini, çiftçinin borcunu, işçinin yoksulluğunu, emeklinin geçim mücadelesini, öğretmenlerin, öğrencilerin sorunlarını, derelerimizi, ormanlarımızı, yaylalarımızı, madenlerde yaşamını yitiren emekçilerimizi, halkın sorunlarını anlattık ama bütçeye ne zaman baksak aynı anlayış var. Ortaya çıkan tabloda bu ülkede milyonlarca insan için refah, huzur, adalet yok." ifadelerini kullandı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarıyla deprem bölgesini ayağa kaldırdığını söyledi.

Depremlerin ardından Hatay'da yapılan çalışmaları anlatan Kaşıkçı, "Deprem konutları, iş yerleri ve altyapıya yönelik çok güzel işler var. Ama eksik kalan bazı işler için de önümüzde uzun bir yol var. Devletimizin, aradan zaman geçmesine rağmen depremzede vatandaşlarını unutmayacağını biliyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye iyi gelmediğini savunarak, "Bu sistem başladığı gün Türkiye'nin borcu 1 trilyondu. Yani cumhuriyet 95 senede GAP'ı yapmış, bizi okutmuş, yol, hastane yapmış ve 1 trilyon borç yapmış. Siz bu 1 trilyon borcu almışsınız 16 trilyon yapmışsınız. Önümüzdeki sene 20 trilyon yapacaksınız. 20'ye katlamışsınız borcu. 2018'de faize 18 milyar dolar ödeniyordu, şimdi 70 milyar dolar ödeyeceksiniz. Dolar bazında onu da 4'e katlamışız." sözlerini sarf etti.

"Terörsüz Türkiye hedefi bin yıllık kardeşliğimizi perçinleyecek"

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yalnızca idari bir harcama planı değil, milli güvenlikten yerli ve milli sanayiye, ekonomik kalkınmadan sosyal refaha kadar büyük ve güçlü Türkiye idealinin yol haritası olduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkver, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi bin yıllık kardeşliğimizi perçinleyecek, iç cephemizi sarsılmaz kılacak tarihi bir adımdır. Terörün gölgesinin tamamen kalktığı, huzur, barış ve kardeşliğin kalıcı hale geldiği bir Türkiye, hem bölgemizin hem de evlatlarımızın geleceğinin en büyük teminatı konumundadır. Terörsüz Türkiye vizyonuyla birlikte yıllardır terörle mücadeleye harcanan devasa maddi kaynakların ve milli enerjinin artık doğrudan üretime, sanayiye, istihdama ve şehirlerimizin kalkınmasına aktarılacak olması hepimiz için büyük bir umut ve heyecan kaynağıdır."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi olarak sunulan 2027 yılı bütçesinin, "sermayenin ve faizin bütçesi olduğunu" öne sürerek, toplumsal sorunlara çözüm üretme kapasitesinden yoksun şekilde hazırlanan bir bütçeyle karşı karşıya bulunduklarını söyledi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturması kapsamında Devlet Denetleme Kurulunun Takasbank'ı incelemesi gerektiğini ifade etti. Akay, "Burada yapılan bütün işlemlerin görülmesi mümkün. Gelen para belli, kamu kurum ve kuruluşlarından gittikleri yer belli. Oradaki satıcılar, alıcılar belli, kazanılan para belli, dışarı kaçırılan belli. Bütün bunların tespit edilip geri alınması, mal varlıklarına el konulması çok çok önemli." sözlerini sarf etti.

"'Parlamentonun devre dışı bırakıldığı' doğru değil"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirileri hatırlatarak, buna tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kararların daha hızlı alındığını söyleyen Güneş, "parlamentonun devre dışı bırakıldığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Güneş, "Burada eksik olan aksayan yerler var mıdır? Vardır. Mutlaka düzeltmemiz lazım ama bu sistemde yolumuza devam ederek siyasi istikrarı sağlamamız lazım." dedi.

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, fon soruşturması kapsamında bazı isimlerin tutuklandığını, bazılarının görevden alındığını anımsattı. Bu kişilerden bazılarının mevcut banknotların üzerinde imzasının olduğunu dile getiren Arı, "Bu şahısların imzası olan paraların tedavülden toplanmasını talep ediyorum. Yeni, şaibesiz kişilerin imzasını taşıyan paralar piyasada olsun. Bu kadar şaibeli, tutuklu kişilerin imzası olan paralar tedavülde olamaz, bu paraları toplayın." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, fon soruşturmasının, açıklamalarla geçiştirilecek bir mesele olmadığını söyledi. Türkeş, "Buradaki esas konu, bir devlette sermaye piyasalarında böyle bir nitelikli dolandırıcılık yapacak çete nasıl oluştu? Bu gerçekten çok büyük bir denetleme eksikliği, gözetim eksikliği, kurumların zafiyeti. Demek ki bu sistem çalışmıyor. Bu, sistemin iflas ettiğinin ispatı." görüşlerini savundu.

Komisyonda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtlıyor.