TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile görüştü.
Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi.
Akar, Rogers ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve heyetiyle görüştüklerini aktararak, Türkiye'mi görüşlerini açıkça ortaya koyduklarını belirtti. Akar, "Bizim burada hem askeri hem genel konularımızı, tartışmalarımızı, görüşlerimizi kendilerine ilettik. PKK, YPG konuları dahil yaptıklarımızı kendilerine ilettim. İsrail Türkiye tarafından tanındığını, İsrail'in varlığına herhangi bir şekilde karşı olmadığımızı ve diğer taraftan kadınların, masum insanların ölmesinin engellenmesinin bir kez daha ilettik" ifadelerini kullandı.
F16 konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Akar konunun gündeme geldiğini belirtti. Akar, "Herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar yapıldı. Sayın Dışişleri bakanımızın Bilinken ile yaptığı görüşmeler var. Normal şekilde takibi yapılan kararlaştırılmış bir proje olarak devam ediyor" şeklinde cevap verdi.
Terörle mücadele konusunda Akar, kendileriyle işbirliğine dikkat çektiğini ifade etti. - ANKARA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-11' operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Akar ABD'nin Maryland eyaletindeki köprü kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Akar ve Rogers, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi ve bölgesel sorunların çözümü için karşılıklı görüş alışverişine devam edeceklerini ifade etti. Görüşmede ayrıca F-16 tedarik süreci ve terörle mücadele konuları da ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.
AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, kent merkezinde düzenlenen bir programda projelerini anlattı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince köylere hizmet götürdüklerini ve yeni projelerle köylerin gelişimini sürdüreceklerini belirtti. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise Kırşehir'e yapılacak projeler hakkında bilgi vererek şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere iken, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini alarak programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti. Bakan Tekin, öğrencilere çanta hediye etti ve öğretmenler ile bir araya geldiği ziyaretlerini iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya döndü. Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsveç'te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin Rusya'nın katılımı olmadan ve bazı temelleri değiştirilmeden başarılı olamayacağını belirtti. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde müzakere yapmaya hazır olduklarını ancak bazı kabul edilemez kavramlara dayanan Ukrayna'nın barış planının anlamsız olduğunu ifade etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen 'Yerel Kalkınmada Belediyelerin ve Esnafın Rolü' programına katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gerçekçi olduklarını ve milleti aldatmadıklarını söyledi. Toplantıda yapılan çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Bilgin, Ankara temasları hakkındaki eleştirilere de cevap verdi.
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