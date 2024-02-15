TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü

Hulusi Akar, Türkiye-Katar ilişkilerinin güçlenmesini temenni ettiklerini belirterek, savunma, güvenlik, ekonomi ve diğer alanlarda yapılan çalışmalardan bahsetti. Al Hitmi ise Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

15.02.2024 12:01  Güncelleme: 12:13
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye- Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede Akar, Türkiye-Katar ilişkilerinin son derece boyutlu ve çok yönlü devam ettiğini belirterek, bu ve benzeri üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Bir taraftan savunma, güvenlik ilişkileri devam ederken diğer taraftan da ekonomi, eğitim, sağlık, turizm gibi konularda da ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren Akar, "Her ne kadar ekonomik ilişkilerimizdeki rakamlar yeterli değilse de önümüzdeki günlerde artacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Savunma ve güvenlik konusunda da çok ciddi adımlar atıldığını anlatan Akar, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.

"Yasama konusunda Türkiye zengin ve engin bir deneyime sahip"

Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Hitmi ise Şura Meclisi'nin Katar'da seçilmiş ilk parlamento olduğunu belirterek, "30 milletvekili seçimle gelmektedir, 15'i de Sayın Emir tarafından atanmaktadır; toplam 45 üyemiz var." bilgisini paylaştı.

Katar Şura Meclisi kurulduğunda ilk anlaşmayı Türkiye ile yaptığını hatırlatan Al Hitmi, "Bir mutabakat muhtırasıyla başlamıştı ikili ilişkilerimiz, bu ziyaretlerimizin ikili ilişkilere de olumlu yönde yansıyacağından eminim. Bu anlaşmalar yapılmadan önce de kardeşlik ilişkilerimiz her anlamda ve her platformda dile getirilmektedir. Kaldı ki Katar ile Türkiye arasında hemfikirlik söz konusu." diye konuştu.

Gerek yasama gerek kamu kuruluşlarının işleyişi konusunda Türkiye'nin zengin ve engin bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Al Hitmi, Katar olarak bu deneyimlerden yararlanma arzusunda olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü - Son Dakika
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