TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye- Katar Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Meclis'te gerçekleşen görüşmede Akar, Türkiye-Katar ilişkilerinin son derece boyutlu ve çok yönlü devam ettiğini belirterek, bu ve benzeri üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini söyledi.
Bir taraftan savunma, güvenlik ilişkileri devam ederken diğer taraftan da ekonomi, eğitim, sağlık, turizm gibi konularda da ciddi çalışmalar yapıldığını dile getiren Akar, "Her ne kadar ekonomik ilişkilerimizdeki rakamlar yeterli değilse de önümüzdeki günlerde artacağını değerlendiriyoruz." dedi.
Savunma ve güvenlik konusunda da çok ciddi adımlar atıldığını anlatan Akar, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı.
"Yasama konusunda Türkiye zengin ve engin bir deneyime sahip"
Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Al Hitmi ise Şura Meclisi'nin Katar'da seçilmiş ilk parlamento olduğunu belirterek, "30 milletvekili seçimle gelmektedir, 15'i de Sayın Emir tarafından atanmaktadır; toplam 45 üyemiz var." bilgisini paylaştı.
Katar Şura Meclisi kurulduğunda ilk anlaşmayı Türkiye ile yaptığını hatırlatan Al Hitmi, "Bir mutabakat muhtırasıyla başlamıştı ikili ilişkilerimiz, bu ziyaretlerimizin ikili ilişkilere de olumlu yönde yansıyacağından eminim. Bu anlaşmalar yapılmadan önce de kardeşlik ilişkilerimiz her anlamda ve her platformda dile getirilmektedir. Kaldı ki Katar ile Türkiye arasında hemfikirlik söz konusu." diye konuştu.
Gerek yasama gerek kamu kuruluşlarının işleyişi konusunda Türkiye'nin zengin ve engin bir deneyime sahip olduğunu kaydeden Al Hitmi, Katar olarak bu deneyimlerden yararlanma arzusunda olduklarını ifade etti.
Son Dakika › Politika › TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Katar-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed bin Hitmi Al Hitmi ile görüştü - Son Dakika
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, SÖZCÜ TV'deki bir programda CHP yönetimine eleştirilerde bulundu ve istifasının nedenini açıkladı. Tekin, istifa kararı vermeden önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü belirtti ve 'Benim adaylığım umurumda değil. Rant peşinde değilim' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Çorum-Merzifon karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada, Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı ve alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?